даша и таня прпалывают грядку за 12 мин,а одна даша за 20 мин. За сколько минут пропалывает грядку одна таня????

Алгебра

даша и таня прпалывают грядку за 12 мин,а одна даша за 20 мин. За сколько минут пропалывает грядку одна таня????

Автор: Гость