даша и таня прпалывают грядку за 12 мин,а одна даша за 20 мин. За сколько минут пропалывает грядку одна таня????
Алгебра
даша и таня прпалывают грядку за 12 мин,а одна даша за 20 мин. За сколько минут пропалывает грядку одна таня????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/Д = 20 1/(Т+Д) = 12 1/(Т) = ? ********** Д = 1/20 (Т+Д) = 1/12 T = 1/12 - 1/20 = (5-3)/60 = 1/30 1/(Т) = 30 - это ответ **********
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