Пожалуйста помогите!!! Рабочая тетрадь 5класс 2часть 50упр. Вспомни миф. Как завут изображенную на рисунке нашего времени богиню? Как завут ее сына? Опишите и объясните действия богини. Какое крылатое вырожение связано с ее дей...

Гость: Гость:

Это была мать Ахилесса Федита.Она упускала Ахилесса в воду из-за того что бы мальчик был неуязвим.Река называлась Стикс.Она это делала из-за того что она волновалась за его жизнь и что бы он не умер. Ахилессова пята-это значит уязвимая точка в человеке на которую можно убить тем самым морально "убить".В наши дни можно употребить когда человек не знает или не может сделать так и говорят это его Ахилесова пята.