Пожалуйста помогите!!! Рабочая тетрадь 5класс 2часть 50упр. Вспомни миф. Как завут изображенную на рисунке нашего времени богиню? Как завут ее сына? Опишите и объясните действия богини. Какое крылатое вырожение связано с ее дей...
Обществознание
Пожалуйста помогите!!! Рабочая тетрадь 5класс 2часть 50упр. Вспомни миф. Как завут изображенную на рисунке нашего времени богиню? Как завут ее сына? Опишите и объясните действия богини. Какое крылатое вырожение связано с ее действиями? В каких случаях можно употребить в нащи дни это вырожение? рисунок такое (В пещере богиня над водой за пятку держит младенца)!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это была мать Ахилесса Федита.Она упускала Ахилесса в воду из-за того что бы мальчик был неуязвим.Река называлась Стикс.Она это делала из-за того что она волновалась за его жизнь и что бы он не умер. Ахилессова пята-это значит уязвимая точка в человеке на которую можно убить тем самым морально "убить".В наши дни можно употребить когда человек не знает или не может сделать так и говорят это его Ахилесова пята.
Гость:
Это богиня Фетида. Её сына зовут Ахиллес. Она опускает малыша в священную воду, которая сделает его неуязвимым. Крылатое выражение связанное с действиями богини- "Ахиллесова пята". Это выражение применяется, когда говорят о слабом месте человека!!!
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