нужно составить план рассказа конь с розовой гривой(плизз до 18 00 по московскому оч надо(заранее огромное спасибо!))
Литература
нужно составить план рассказа конь с розовой гривой(плизз до 18 00 по московскому оч надо(заранее огромное спасибо!))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.в лес по ягоды 2.поссорились 3. бедные ягоды 4.игры у реки 4.совет обмануть бабушку 5. кража калача 6. бабушка поехала на рынок 7.на рыбалке 8.мальчики переживают 9.раскрытый обман 10. прощение бабушки 11.конь с розовой гривой 12. жизненный урок
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