почему мы изучаем историю? 1-2 предложения
География
почему мы изучаем историю? 1-2 предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы изучаем истоии ю потому что как известно без прошлого нет будущего. Так же чтобы не повторять ошибок прошлого.
Гость:
мы изучаем историю для того, чтобы знать , что было в то время, когда нас не было
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
какую массу сульфата меди (II) необходимо взять для приготовления 60 грамм раствора с массовой долей CuSO4 5%
Алгебра
даша и таня прпалывают грядку за 12 мин,а одна даша за 20 мин. За сколько минут пропалывает грядку одна таня????
Обществознание
Пожалуйста помогите!!! Рабочая тетрадь 5класс 2часть 50упр. Вспомни миф. Как завут изображенную на рисунке нашего времени богиню? Как завут ее сына...