Каковы генотипы и фенотипы родительской пары морских свинок, если в ихпотомстве было 25% гладких и 75% вихрастых свинок? А если в потомстве было 50%гладких и 50% вихрастых? При каких фенотипах и генотипах родителей получится фе...

Гость: Гость:

1)25%/75% получится,если родители оба будут вихрастые,НО генотипы у них будут:Аа и Аа(рецессивный ген обязательно должен быть!!!)...Дети получаются:АА,Аа,Аа,аа!!!Первые три генотипа-вихрастые,оставшийся-гладкие! 2)Если 50/50%,то генотипы родителей Аа и аа,потому что они расщепляются как: Аа и Аа; аа и аа!И того: Аа и аа,по половине каждого признака! 3)При родительских генотипах аа и аа,оба они по фенотипу гладкие!Если есть вопросы,пиши!Удачи тебе!Надеюсь,помогла)