Каковы генотипы и фенотипы родительской пары морских свинок, если в ихпотомстве было 25% гладких и 75% вихрастых свинок? А если в потомстве было 50%гладких и 50% вихрастых? При каких фенотипах и генотипах родителей получится фе...

Биология
Каковы генотипы и фенотипы родительской пары морских свинок, если в ихпотомстве было 25% гладких и 75% вихрастых свинок? А если в потомстве было 50%гладких и 50% вихрастых? При каких фенотипах и генотипах родителей получится фенотипически однородное гладкое потомство?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)25%/75% получится,если родители оба будут вихрастые,НО генотипы у них будут:Аа и Аа(рецессивный ген обязательно должен быть!!!)...Дети получаются:АА,Аа,Аа,аа!!!Первые три генотипа-вихрастые,оставшийся-гладкие! 2)Если 50/50%,то генотипы родителей Аа и аа,потому что они расщепляются как: Аа и Аа; аа и аа!И того: Аа и аа,по половине каждого признака! 3)При родительских генотипах аа и аа,оба они по фенотипу гладкие!Если есть вопросы,пиши!Удачи тебе!Надеюсь,помогла)  
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