Кто прав дедушка или внучка?Какой подарок лучше сделанный своими руками или купленный?

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Кто прав дедушка или внучка?Какой подарок лучше сделанный своими руками или купленный?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же лучше всего подарок который сделан своими руками т.к ты создавал его сам и человеку будет приятней его получить.
Гость:
внучка права больше ,потомучто падарок который сделан своими руками дороже
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