Выпишите все остатки, которые могут получиться при делении натурального числа на 11.

Алгебра
Выпишите все остатки, которые могут получиться при делении натурального числа на 11.
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0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
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