Определите пожалуйста с помощью качественных реакций следующие вещества: K2co3, na2sio3, liso4, nano3
Химия
Определите пожалуйста с помощью качественных реакций следующие вещества: K2co3, na2sio3, liso4, nano3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) K2CO3+CaCl2=2KCl+CaCO3(осадок) 2) Na2SiO3+HCl=NaCl+H2SiO3(осадок) 3)Li2SO4+BaCl2=2LiCl+BaSO4(осадок) 4) 2NaNO3+H2SO4=Na2SO4+2HNO3 8HNO3+3Cu=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O (выделится бурый газ)
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