Придумай две различные по смыслу задачи, которые решаются так: 21/3=7.
Математика
Придумай две различные по смыслу задачи, которые решаются так: 21/3=7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в шкафу 21 ложка,а тарелок в 3 меньше.сколько в шкафу тарелок? тюльпанов в магазине 21 шт., а роз в 3 меньше.сколько в магазине роз?
Гость:
1)У Кати было 21 канфета, пришли к ней 2 подружки. Как поступит Катя что бы всем по ровно досталось конфет?
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