Придумай две различные по смыслу задачи, которые решаются так: 21/3=7.

в шкафу 21 ложка,а тарелок в 3 меньше.сколько в шкафу тарелок? тюльпанов в магазине 21 шт., а роз в 3 меньше.сколько в магазине роз?

Гость: Гость:

1)У Кати было 21 канфета, пришли к ней 2 подружки. Как поступит Катя что бы всем по ровно досталось конфет?