для приготовления отвара из лекарственных трав взяли цветки шалфея и ромашки в отношении 9:11. Какой процент в этой смеси составляют цветки шалфея??
Алгебра
для приготовления отвара из лекарственных трав взяли цветки шалфея и ромашки в отношении 9:11. Какой процент в этой смеси составляют цветки шалфея??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 9+11=20 частей-это 100%, значит, 1 часть-5%. Шалфея 9 частей, значит, 9*5=45%.
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