для приготовления отвара из лекарственных трав взяли цветки шалфея и ромашки в отношении 9:11. Какой процент в этой смеси составляют цветки шалфея??

Алгебра

для приготовления отвара из лекарственных трав взяли цветки шалфея и ромашки в отношении 9:11. Какой процент в этой смеси составляют цветки шалфея??

Автор: Гость