помогите!!! по истории задали написать сочинение на тему "что я узнала о театре Деониса". плиииииииииииииииз!!

Это античное театральное здание находится в городе Афина. расположен на юго-восточном склоне холма Акрополя. Считается самым древним театром в мире.Постоен был в 5 веке до н.э.Там проводились театральные состязания . Участников было 3-е.Каждый ставил 3-и трагедии иодну драму. Авторы комедий,ставили по 1-ой пьесе. Руководством в театре распоряжался афинский архонт.

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Театр Диониса находится в Афинах, вмещал около 17 тысяч зрителей. Он состоял из трех основных частей: орхестры (место перед сценой для игры), где размещались хор и жертвенник богу Дионису; театра (места для зрителей), где в первом ряду стояло кресло для жреца Диониса; скены (сооружения позади орхестры), где переодевались актеры.