как выразить величину одного и того же угла мерками е1е2е3? Что такое мерка?
Математика
как выразить величину одного и того же угла мерками е1е2е3? Что такое мерка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мерка-это длинная, ширина, например:1см, 3 кубических см
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