Сообщение: Президент нужен нам для того, чтобы...

Гость: Гость:

Президент нужен для того что бы он принимал законы и следил за их выполнением,ещё он нужен для того что бы он принимал важные решения в политике государства.Ещё он нужен для того что бы он выявлял проблемы в государстве и устранял их в тот же момент.Ещё президент должен контролировать чиновничий аппарат и следить за их продвижением на службе.Он должен контролировать цены в государстве и что бы не было спекуляций и что бы не было коррупции мед\жду гос должностями.