Сообщение: Президент нужен нам для того, чтобы...
География
Сообщение: Президент нужен нам для того, чтобы...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Президент нужен для того что бы он принимал законы и следил за их выполнением,ещё он нужен для того что бы он принимал важные решения в политике государства.Ещё он нужен для того что бы он выявлял проблемы в государстве и устранял их в тот же момент.Ещё президент должен контролировать чиновничий аппарат и следить за их продвижением на службе.Он должен контролировать цены в государстве и что бы не было спекуляций и что бы не было коррупции мед\жду гос должностями.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
радианная мера дуги окружности равна пи/16 . найдите длину этой дуги если радиус окружности равен 32.можно только ответ без решения
Алгебра
для приготовления отвара из лекарственных трав взяли цветки шалфея и ромашки в отношении 9:11. Какой процент в этой смеси составляют цветки шалфея??