радианная мера дуги окружности равна пи/16 . найдите длину этой дуги если радиус окружности равен 32.можно только ответ без решения
Геометрия
радианная мера дуги окружности равна пи/16 . найдите длину этой дуги если радиус окружности равен 32.можно только ответ без решения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радианная мера дуги окружности равна пи/16 . найдите длину этой дуги если радиус окружности равен 32.можно только ответ без решения длину этой дуги - pi
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