Маятник совершает 4 полных колебания за 8 сек. Определите период и частоту его колебаний. Прошу писать с дано!)
Физика
Маятник совершает 4 полных колебания за 8 сек. Определите период и частоту его колебаний. Прошу писать с дано!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
маятник совершает одно колебание за две секунду, следовательно его период колебаний равен две секунды, т.к. частота колебаний равна единице деленной на период колебаний, то она равно одной второй герца (колебаний в секунду).
Гость:
Дано: N=4 кол t=8с Найти: T-? v-? Решение: T = t/N = 8c/4кол = 2с v = N/t = 4кол/8с = 0,5 Гц
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