как пишется 23 ручек,62 портфеля,45 карандашей,78 велосипедов?
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как пишется 23 ручек,62 портфеля,45 карандашей,78 велосипедов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23 ручек- twenty three pens 62 портфеля- sixty two bags 45 карандашей - forty five pencils 78 велосипедов- seventy eight bicycles (bikes)
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