переложи одну палочку так, чтобы получилось равенство VII - II = X
Математика
переложи одну палочку так, чтобы получилось равенство VII - II = X
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по моему первую палочку надо положить на вторую.
Гость:
нужно из двух палочек, обозначающих Х, сделать V Тогда раветство будет верным: VII-II=V
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