азот массой 280 г был нагрет при постоянном давлении на 100t. Определите работу, которую совершает газ при расширении  

Физика
азот массой 280 г был нагрет при постоянном давлении на 100t. Определите работу, которую совершает газ при расширении  
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=nRdТ n=m/М=280/28=10 Моль А=10*8,31*100=8,31кДж
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