мышке до норки 20 шагов кошке до мышке 5 прыжков за один прыжок кошки мышка делает 3 шага один прыжок кошки равен 10 шагам мышки догонит ли кошка мышку?
Математика
мышке до норки 20 шагов кошке до мышке 5 прыжков за один прыжок кошки мышка делает 3 шага один прыжок кошки равен 10 шагам мышки догонит ли кошка мышку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кошка догонит мышку мышка не дойдет д норки 6 шагов.
Гость:
5*10=50-шагов до мышки 50+20=70-шагов до норки 70-20=50-шагов между кошкой и мышкой кошка не догонит мышку
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