мышке до норки 20 шагов кошке до мышке 5 прыжков за один прыжок кошки мышка делает 3 шага один прыжок кошки равен 10 шагам мышки догонит ли кошка мышку?

Математика

мышке до норки 20 шагов кошке до мышке 5 прыжков за один прыжок кошки мышка делает 3 шага один прыжок кошки равен 10 шагам мышки догонит ли кошка мышку?

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