Купили 12 кг картошки и капусты, причем капусты купили на 5 кг меньше, чем картошки. Сколько купили картошки и капусты в отдельности?

Математика

Купили 12 кг картошки и капусты, причем капусты купили на 5 кг меньше, чем картошки. Сколько купили картошки и капусты в отдельности?

Автор: Гость