Купили 12 кг картошки и капусты, причем капусты купили на 5 кг меньше, чем картошки. Сколько купили картошки и капусты в отдельности?
Математика
Купили 12 кг картошки и капусты, причем капусты купили на 5 кг меньше, чем картошки. Сколько купили картошки и капусты в отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х кг купили капусты, х+5 кг купили картошки Составим уравнение: х+х+5=12 2х= 12-5 2х=7 х= 3,5 кг - купили капуста 3,5+5= 8,5 кг купили картошки Ответ: купили 3,5 кг капусты, 8,5 кг картошки
Гость:
х+х+5 =12 2х=12+5 2х= 7 х=3,5 кг капусты 3,5 + 5 =8,5 кг картошки
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