розповiдь больше якi речi i чому Украiнцi прикрашають вишивкою. 8 реченнь.спс)

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У вишивці втілені краса природи, почуття, любов до рідної землі. У них втілена народна філософія, світосприймання, розуміння важливих проблем, пов'язаних з усім довгим життєвим шляхом, діяльністю людини від її народження і до смерті. За мотивами орнаменти вишивок бувають геометричними, рослинними, тваринними.Геометричні орнаменти дуже прості: кружальця, трикутники, ромби, кривульки, лінії, хрестики. У кожний з цих символів наші предки вкладали глибокий зміст. Наприклад, рушники мали крайчики («вужики» або «кривульки»). Це знаки води, а де вода — там життя. Рушники з орнаментом називали сонячними. До рослинних орнаментальних мотивів належать також «сосонки», «хвощ» та «перерви», що набули поширення в південних і західних районах Поділля. Відомий узор «рожі» — це перехід від геометричного до рослинного орнаменту. Іноді він нагадує зображення сонця та сонячних променів. У вишивках тваринних орнаментів зображуються: тварини — кінь, кіт, заєць; птахи — голуб, сова, півень, зозуля; комахи — метелик, жук; риби та ін. У багатьох випадках зооморфні орнаменти є своєрідним, властивим саме і^ій вишивальниці, зображенням, в якому відбивається її індивідуальне бачення узору.