Найти значение к,при котором парабола у=-5х2 и прямая у=кх+6 пересекаются в точках с абсциссой х=2.Имеются ли другие точки пересечения графиков?

Алгебра

Найти значение к,при котором парабола у=-5х2 и прямая у=кх+6 пересекаются в точках с абсциссой х=2.Имеются ли другие точки пересечения графиков?

Автор: Гость