Найти значение к,при котором парабола у=-5х2 и прямая у=кх+6 пересекаются в точках с абсциссой х=2.Имеются ли другие точки пересечения графиков?

Алгебра
Найти значение к,при котором парабола у=-5х2 и прямая у=кх+6 пересекаются в точках с абсциссой х=2.Имеются ли другие точки пересечения графиков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если две функции пересекаются,то -5х²=кх+6 -5×4=2к+6 -26=2к к=-13   -5х²+13х-6=0 5х²-13х+6=0 D=169-120=49 x₁₂=(13±7)/10 x₁=2 x₂=0.6
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