какие общие проблемы запада россии будут решатся в перспективе? почему он имеет решающее значение в перестройке экономики страны? назовите главные центры науки и наукоемкого производства  в западной части россии? КАКИЕ ВНЕШНЕЭК...

Гость: Гость:

Будут решаться экологические проблемы.И ещё в экономическом плане и космическом. Потому что в перестройке гос аппарата должны решаться многие вопросы и эти планы всегда будут волновать страны. Центры это Москва и Санкт-Петербург. Поставка торговых отношений продажа нефти и газа и покупка зарубежной техники.