какие общие проблемы запада россии будут решатся в перспективе? почему он имеет решающее значение в перестройке экономики страны? назовите главные центры науки и наукоемкого производства в западной части россии? КАКИЕ ВНЕШНЕЭК...
Українська література
какие общие проблемы запада россии будут решатся в перспективе? почему он имеет решающее значение в перестройке экономики страны? назовите главные центры науки и наукоемкого производства в западной части россии? КАКИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ РАЙОНАМИ ЗАПАДА РОССИИ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будут решаться экологические проблемы.И ещё в экономическом плане и космическом. Потому что в перестройке гос аппарата должны решаться многие вопросы и эти планы всегда будут волновать страны. Центры это Москва и Санкт-Петербург. Поставка торговых отношений продажа нефти и газа и покупка зарубежной техники.
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