как написать сочинение о себе???? заранее спасибо!

Гость: Гость:

Начать следует со своего детства: какие были мечты, желания, что радовало, что огорчало. Первое предложение может быть написано так: "Меня зовут... мне ..лет.Я хочу рассказать о себе." и в таком духе далее) После детства можно написать о юности-что изменилось. Какие сейчас мечты и желания, чего хочешь, чего добился. Далее расскажи о своих целях, планах на жизнь. Можешь так же написать пару-тройку историй о своихх друзьях. Напиши о том что ты любишь, что не любишь, предпочтения в еде, одежде, музыке, литературе) Удачи!