три рабочих заработали вместе 800 грн. Первый и второй заработали 503 грн., а второй и третий - 555грн. Сколько денег заработал каждый рабочий
Математика
три рабочих заработали вместе 800 грн. Первый и второй заработали 503 грн., а второй и третий - 555грн. Сколько денег заработал каждый рабочий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 800-503 =297 грн заработал 3 рабочий 2)800- 555 = 245 грн заработал 1 рабочий 3)800 - 297 -245 =258 грн заработал 2 рабочий
Гость:
800-503=297-3 рабочий 800-555=245-1 рабочий 800-297-245=258-2рабочий
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