три рабочих заработали вместе 800 грн. Первый и второй заработали 503 грн., а второй и третий - 555грн. Сколько денег заработал каждый рабочий

Математика

три рабочих заработали вместе 800 грн. Первый и второй заработали 503 грн., а второй и третий - 555грн. Сколько денег заработал каждый рабочий

Автор: Гость