Аквариум наполнен доверху водой, с какой средней силой давит вода на стенку аквариума длиной 50см. и высотой 30см.
Физика
Аквариум наполнен доверху водой, с какой средней силой давит вода на стенку аквариума длиной 50см. и высотой 30см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
давление(p)=сила(f)/площадь(s). f=ps. p=плотность жидкости(ρ)*g*высоту столба(h=0,3м) s=a^2, a=0,5 м f= ρgha^2 f=750 H
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