Аквариум наполнен доверху водой, с какой средней силой давит вода на стенку аквариума длиной 50см. и высотой 30см.

Физика

Аквариум наполнен доверху водой, с какой средней силой давит вода на стенку аквариума длиной 50см. и высотой 30см.

Автор: Гость