Аквариум наполнен доверху водой, с какой средней силой давит вода на стенку аквариума длиной 50см. и высотой 30см.

Физика
Аквариум наполнен доверху водой, с какой средней силой давит вода на стенку аквариума длиной 50см. и высотой 30см.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
давление(p)=сила(f)/площадь(s). f=ps. p=плотность жидкости(ρ)*g*высоту столба(h=0,3м) s=a^2, a=0,5 м f= ρgha^2 f=750 H
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
объясните почему раствор гидроксида калия проводит электрический ток,а раствор глюкозы C6H12O6-НЕТ.
Ответить
Русский язык
как написать сочинение о себе???? заранее спасибо!
Ответить
Математика
три рабочих заработали вместе 800 грн. Первый и второй заработали 503 грн., а второй и третий - 555грн. Сколько денег заработал каждый рабочий
Ответить
Алгебра
(Sina*cosa)/(ctga)-1
Ответить
Алгебра
четыре бригады должны разгрузить вагон с продуктами .вторая,третья и четвертая бригады вместе могут выполнить эту работу за 4 часа,первая,третья и ...
Ответить