Афтомашина шла по шоссе 3 ч со скоростью 65,8км/ч, а затем 5 ч она шла по грунтовой дороге. С какой скоростью она шла по грунтовой дороге, если весь путь равен 324,9 км?

Математика

Афтомашина шла по шоссе 3 ч со скоростью 65,8км/ч, а затем 5 ч она шла по грунтовой дороге. С какой скоростью она шла по грунтовой дороге, если весь путь равен 324,9 км?

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