Афтомашина шла по шоссе 3 ч со скоростью 65,8км/ч, а затем 5 ч она шла по грунтовой дороге. С какой скоростью она шла по грунтовой дороге, если весь путь равен 324,9 км?
Математика
Афтомашина шла по шоссе 3 ч со скоростью 65,8км/ч, а затем 5 ч она шла по грунтовой дороге. С какой скоростью она шла по грунтовой дороге, если весь путь равен 324,9 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала узнаем, сколько километров проехал автомобиль по шоссе: l=v*t= 65,8*3=197,4 км Теперь узнаем, сколько километров проехал автомобиль по грунтовой дороге: 324,9 - 197,4 = 127,5 км Узнаем, с какой скоростью проехал автомобиль по грунтовой дороге: v= l/t = 127,5/5=25,5 км/ч Ответ: 25,5 км/ч.
Гость:
1) 65,8 х 3 =197,4 км по шоссе 2) 324,9 - 197,4 = 127,5 км по грунтовой дороге 3) 127,5 : 5 = 25,5 км/ч с такой скоростью ехала машина по грунтовой дороге.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Аквариум наполнен доверху водой, с какой средней силой давит вода на стенку аквариума длиной 50см. и высотой 30см.
Химия
Математика
три рабочих заработали вместе 800 грн. Первый и второй заработали 503 грн., а второй и третий - 555грн. Сколько денег заработал каждый рабочий
Алгебра