запешите4 значения п при котором верно неравенство 0.65 меньше п меньше 0.68

Математика
запешите4 значения п при котором верно неравенство 0.65 меньше п меньше 0.68
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.65<0.66<068 0.65<0.67<0.68 
Гость:
П может быть равно 0,658   0,671115   0,6654   0,67851   и т.д.
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