Какой документ при Петре I предусматривал порядок прохождения государственной и военной службы?

Обществознание
Какой документ при Петре I предусматривал порядок прохождения государственной и военной службы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                 "Табель о рангах"
Гость:
Конечно же это был документ "Табель о рангах"который предусматривал многие повинности и обязанности перед служащами.
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