груз поднимают с помощью неподвижного блока прикладывая силу 300 Н какова масса груза если КПД составляет 70%
Физика
груз поднимают с помощью неподвижного блока прикладывая силу 300 Н какова масса груза если КПД составляет 70%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вес груза=300 Н* 0.70=210 Н масса груза=210 /g= 210/ 10= 21 кг
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