написать сочинение по картине решетникова Опять двойка

Гость: Гость:

Перед нами картина Решетникова "Опять двойка". На картине четко видно отношние к двоечнику в семье.На картине мы видим семью которая встречает мальчишку-двоечника.Сам мальчик одет в пальто под которым виднеется школьная форма и ботинки. в руках его повидавший виды рюкзак перемотаный ремнем. вид у мальчика удрученный и сконфуженный. ему определенно стыдно за неудовлетворительную оценку. на заднем плане мы видим сестру-пионерку которая смотрит на брата с осуждением. его сестра наверняка отличница и активистка так как на шее ее мы видим пионерский галстук а в руках книги. Далее. на картине изображена расстроенная мать которая наверняка уже устала от того что сын приносит одни двойки. устала его ругать и заставлять учиться. ведь не даром картина называется опять двойка. на картине так же изображен маленький мальчик катающийся на велосипеде. наверняка младший брат двоечника. он еще не знает что такое плохие оценки и не понимает почему все так опечалены. так же на картине изображен пес-лучший друг двоечника. он рад его приходу и абсолютно не обращает внимания на обстановку.