К окружности с центром в точке O к точке A проведены две касательные (AB и AC), угол между которыми равен 120 (градусов). Найти длины отрезков касательных (AB и AC) если OA равен 24см
Геометрия
К окружности с центром в точке O к точке A проведены две касательные (AB и AC), угол между которыми равен 120 (градусов). Найти длины отрезков касательных (AB и AC) если OA равен 24см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол ВАО равен углу САО (т.е.АО - биссектриса ВАС), то есть это половина от 120 градусов. АС перпендикулярно ОС (касательная же:)) Тр-к АОС - прямоугольный с углом 60 градусов и противолежащим катетом АО = 24, значит прилежащий катет равен 24*корень(3)/3 АС = АВ = 8*корень(3).
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