К окружности с центром в точке O к точке A проведены две касательные (AB и AC), угол между которыми равен 120 (градусов). Найти длины отрезков касательных (AB и AC) если OA равен 24см

Геометрия

К окружности с центром в точке O к точке A проведены две касательные (AB и AC), угол между которыми равен 120 (градусов). Найти длины отрезков касательных (AB и AC) если OA равен 24см

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