почему исповедь духовного очищает человека
Обществознание
почему исповедь духовного очищает человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что человек морально очищается и прощает,т.е убирает с себя с души всякие разочарования и многие другие горести в душе.
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