Основным фотосинтезирующем органом является лист. В каких ещё частях растений протекает процесс фотосинтеза?
Биология
Основным фотосинтезирующем органом является лист. В каких ещё частях растений протекает процесс фотосинтеза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фотосинтез происходит во всех тех частях растения, где есть хлорофилл - в стебле, листьях, черешках листьев, цветоносах, чашелистиках, завязях плодов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
К окружности с центром в точке O к точке A проведены две касательные (AB и AC), угол между которыми равен 120 (градусов). Найти длины отрезков каса...
Геометрия
Даны стороны треугольников PQR и ABC; PQ=16см, QR=20см, PR=28см и AB=12см, BC=15см, AC=21см. Найдите отношение площадей этих треугольников.... Зара...
Обществознание