В равнобедренном треугольнике АВСугол В в 2 раза меньше угла А. Найдите угол С. Ответ дайте в градусах.

Геометрия

В равнобедренном треугольнике АВСугол В в 2 раза меньше угла А. Найдите угол С. Ответ дайте в градусах.

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