В равнобедренном треугольнике АВСугол В в 2 раза меньше угла А. Найдите угол С. Ответ дайте в градусах.
Геометрия
В равнобедренном треугольнике АВСугол В в 2 раза меньше угла А. Найдите угол С. Ответ дайте в градусах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х + 2х +х = 180 5х = 180 х = 36 2х = 36 * 2 = 72 Ответ: угол С 72 градуса
Гость:
х+2х+2х=180 5х=180 х=180:5 х=36 2х=36*2=72
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