Напишите текст-рассуждение"какие открытия нас ждут в 21 веке". Используй в тексте имена числительные и вводные слова.

Русский язык
Напишите текст-рассуждение"какие открытия нас ждут в 21 веке". Используй в тексте имена числительные и вводные слова.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я это делалаа     21 век век развития технологий. думиаю, изобретут много полезных вещей которые помогут. Представьте,как будет интересно создать окно, в котором можно  будет менять вид.Думаю, тоже будет интересно сделать разных роботов, возможно, даже которые помогут спасти землю...     ну короче в этом духе) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Используя спичечный телефон ( два спичечных коробка, соеденённых разными нитями,), убедительсь в том, что тела по- разному проводят звук.
Ответить
Геометрия
В равнобедренном треугольнике АВСугол В в 2 раза меньше угла А. Найдите угол С. Ответ дайте в градусах.
Ответить
Математика
у покупателя было 4560 рублей.в кондитерском отделе он потратил 24% от всех денег,в мясном 32%всех денег,а в хозяйственном-14%всех денег.сколько ос...
Ответить
Українська література
Сравнить глобус и карту полушарий(сходства и различия)
Ответить
Геометрия
пожаааалуйста помогите ? все те же авторские(((( В параллелепипеде MPKHM1P1K1H1 все грани-ромбы; УголM1MH+ уголM1MP=180. Выясните, перпендикулярна ...
Ответить