Напишите текст-рассуждение"какие открытия нас ждут в 21 веке". Используй в тексте имена числительные и вводные слова.

Гость: Гость:

я это делалаа 21 век век развития технологий. думиаю, изобретут много полезных вещей которые помогут. Представьте,как будет интересно создать окно, в котором можно будет менять вид.Думаю, тоже будет интересно сделать разных роботов, возможно, даже которые помогут спасти землю... ну короче в этом духе)