Напишите текст-рассуждение"какие открытия нас ждут в 21 веке". Используй в тексте имена числительные и вводные слова.
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Напишите текст-рассуждение"какие открытия нас ждут в 21 веке". Используй в тексте имена числительные и вводные слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я это делалаа 21 век век развития технологий. думиаю, изобретут много полезных вещей которые помогут. Представьте,как будет интересно создать окно, в котором можно будет менять вид.Думаю, тоже будет интересно сделать разных роботов, возможно, даже которые помогут спасти землю... ну короче в этом духе)
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