Помогите составить сочинение от своего лица ... на тему в библиотеке))

В библиотеке Библиотеки играют важную роль в мировой культуре. Во всём мире существует бесчисленное количество книг. Мы не можем купить все книги, которые нам нравятся или которые нам бы хотелось прочесть. Когда нам нужно написать доклад на определённую тему или изучить детально какое - то явление, единственный способ сделать это - это посетить библиотеку. Там есть много читальных залов, отделов для работы с научной литературой, с периодической литературой, отедл искусств, отдел иностранной литературы и другие. Я посещала эти отделы несколько раз, но, в основном, я беру книги домой. Учащиеся ходят в библиотеку, чтобы почитать там и взять книги домой или просмотреть новые газеты и журналы. Многие учителя тоже посещают библиотеку.

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Итак,я в библиотеке. начать пожалуй следует с того что меня сюда привело. Требуется ли мне дополнительный материал для учебы или я просто забрела сюда в поиске интересной книги. Бытующее мнение что библиотеки для ботаников и зануд-ошибочно. Ведь если разбирать слово библиотека можно понять это как хранилище книг хранилище знаний. Придя в библиотеку первое на что я обращаю внимание это на оглушающую тишину. вне зависимости о того находится ли библиотека в центре города или на его окраине . ни шума машин ни суетливой болтовни людей. библиотеке чуждо все это. В библиотеку я могу прийти чтобы просто взять книгу и прочитать ее дома. но тогда , возможно, я не прочувствую всей той атмосферы что таит в себе библиотека. на самом деле ведь если задуматься библиотека это совсем иной мир. Не важно ходишь ли ты между стеллажами в поисках книги или просто отдыхаешь в читальном зале ты все равно чувствуешь эту атмосферу. и невольно принимаешь правила игры. ты не можешь позволить себе даже громко разговаривать. В библиотеке я чувствую себя умиротворенно и спокойно. Забываю о проблемах и суете реальной жизни. Стряхиваю. с себя рутину.