найдите радиус окружности x^2+y^2-64=0
Геометрия
найдите радиус окружности x^2+y^2-64=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общая формула окружности x^2+y^2=r^2 Нам дана формула x^2+y^2-64=0 переносим 64 вправо равенства..получаем: x^2+y^2=64 r^2=64 следовательно r= +-8 В окружности невозможен отрицательный радиус, следовательно r=8
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