Температура нагревателя 150 С, а холодильника 20 с. От нагревателя взято 10 в 5 степени теплоты. Как велика работа, произведенная машиной, если машина идеальная?

Физика

Температура нагревателя 150 С, а холодильника 20 с. От нагревателя взято 10 в 5 степени теплоты. Как велика работа, произведенная машиной, если машина идеальная?

Автор: Гость