Температура нагревателя 150 С, а холодильника 20 с. От нагревателя взято 10 в 5 степени теплоты. Как велика работа, произведенная машиной, если машина идеальная?
Физика
Температура нагревателя 150 С, а холодильника 20 с. От нагревателя взято 10 в 5 степени теплоты. Как велика работа, произведенная машиной, если машина идеальная?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КПД=(Тн-Тх)/Тн=(150-20)/(150+273) Q=10^5 Дж A=Q*КПД=10^5 *(150-20)/(150+273)=3073,28605200945626477541= 3073.3 Дж работа, произведенная машиной 3073.3 Дж
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