разобрать слово по составу - передающая
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разобрать слово по составу - передающая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передающая-пере-приставка;да-корень;ющ-суффикс;ая-окончание;основа-передающ.
Гость:
Передающая от слова"передать"-прич.наст.вр. ДА-корень (дать) АЯ-оконч (передающУЮ) передающ-основа ПЕРЕ-приставка УЩ-суфф. прич.наст.вр.
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