Сколько граммов сульфида железа образуется при взаимодействии 2,6г. Fe и 2,8г. S

Химия
Сколько граммов сульфида железа образуется при взаимодействии 2,6г. Fe и 2,8г. S
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Fe+O2=2FeO  составляем пропорцию:  по условию 0,2 моль Fe - х моль FeO  по уравнению 2 моль Fe- 2 моль FeO  Находим количество молей оксида железа:  х=0,2*2/2=0,2 моль  Вычисляем массу оксида железа:  m=n*M  n- количество молей  М - молярная масса  m(FeO)=0,2моль( 56+16)г/моль=14,4 
Гость:
2,6 г     2,8 г,х г        у г     [latex]Fe+S=FeS[/latex] 56 г      32 г               88 г 1. Сначала определим,какое из исходных веществ прореагирует полностью(без остатка),приняв массу одного из них за Х,например,серы: при взаимодействии 56 г железа необходимо 32 г серы, а при  --  //  --            2,6 г_________________х г, откуда х=2,6*32/56=1,5 г 2. Так как нужно 1,5 г серы,а дано 2,8 г,т.е. сера дана в избытке,значит расчет массы сульфида ведем по массе железа: при взаимодействии 56 г железа образуется 88 г сульфида, а при  --  //  --            2,6 г________________у г, откуда у=2,6*88/56=4 г 
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