Сколько граммов сульфида железа образуется при взаимодействии 2,6г. Fe и 2,8г. S

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2,6 г 2,8 г,х г у г [latex]Fe+S=FeS[/latex] 56 г 32 г 88 г 1. Сначала определим,какое из исходных веществ прореагирует полностью(без остатка),приняв массу одного из них за Х,например,серы: при взаимодействии 56 г железа необходимо 32 г серы, а при -- // -- 2,6 г_________________х г, откуда х=2,6*32/56=1,5 г 2. Так как нужно 1,5 г серы,а дано 2,8 г,т.е. сера дана в избытке,значит расчет массы сульфида ведем по массе железа: при взаимодействии 56 г железа образуется 88 г сульфида, а при -- // -- 2,6 г________________у г, откуда у=2,6*88/56=4 г