32.5-это 5\7 поля. Какова площадь всего поля?
Математика
32.5-это 5\7 поля. Какова площадь всего поля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32.5=32цел5/10 1)32цел5/10:5/7=32цел5/10х7/5 переводим в неправильную дробь32цел5/10=325/10 2)325/10х7/5 сокращаем получаем455/10=45,5 площадь всего поля а тепер без объяснения: 1)32цел5/10:5/7=32цел5/10х7/5 2)32цел5/10х7/5=325/10х7/5=455/10=45,5
Гость:
32.5/5= 6.5 - это 1/7 поля 6.5*7= 45.5 - площадь всего поля
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