Дайте характеристику реакции разложения воды по всем изученным признакам классификации химических реакций.

Химия
Дайте характеристику реакции разложения воды по всем изученным признакам классификации химических реакций.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]2H_2O=2H_2+O_2-Q[/latex]-реакция разложения,эндотермическая,оборотная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
мотоциклист проехал до места назначение 512,4 км,сделав одну остановку.До остановки он был в пути 3 часа и ехал со скоростью 97,6 км/ч.Остальной пу...
Ответить
Английский язык
Как переделать предложение в косвенную речь Dr morrison wondered how long his patient had been coughing
Ответить
Математика
32.5-это 5\7 поля. Какова площадь всего поля?
Ответить
Русский язык
разобрать слово по составу - передающая
Ответить
Химия
Сколько граммов сульфида железа образуется при взаимодействии 2,6г. Fe и 2,8г. S
Ответить