Дайте характеристику реакции разложения воды по всем изученным признакам классификации химических реакций.
Химия
Дайте характеристику реакции разложения воды по всем изученным признакам классификации химических реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]2H_2O=2H_2+O_2-Q[/latex]-реакция разложения,эндотермическая,оборотная
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