СРОЧНО НАДО!!!!!хорда АВ окружности видна из любой точки одной из дуг, на которое делит хорда окружность , под углом 80^{0} . чему равны дуги на которые точки А и В разделили окружности.

Геометрия

СРОЧНО НАДО!!!!!хорда АВ окружности видна из любой точки одной из дуг, на которое делит хорда окружность , под углом 80^{0} . чему равны дуги на которые точки А и В разделили окружности.

Автор: Гость