СРОЧНО НАДО!!!!!хорда АВ окружности видна из любой точки одной из дуг, на которое делит хорда окружность , под углом 80^{0} . чему равны дуги на которые точки А и В разделили окружности.
Геометрия
СРОЧНО НАДО!!!!!хорда АВ окружности видна из любой точки одной из дуг, на которое делит хорда окружность , под углом 80^{0} . чему равны дуги на которые точки А и В разделили окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чему равны дуги на которые точки А и В разделили окружности. l1=8/9*pi*r =160 град l1=10/9*pi*r =200 град
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