каккой наибольший порядок спектора можно наблюдать в дифракционной решетке, имеющей 500штрихов на миллиметре,при освещении ее светом с длиной волны 720нм
Физика
каккой наибольший порядок спектора можно наблюдать в дифракционной решетке, имеющей 500штрихов на миллиметре,при освещении ее светом с длиной волны 720нм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
dsin(fi)=kL L(лямбда) - длинна волны k=(dsin)/L d=2*10^-6 sin(90) k=(2*10^-6*1)/720*10^-9=2,8 (!но порядок равен 2!)
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