каккой наибольший порядок спектора можно наблюдать в дифракционной решетке, имеющей 500штрихов на миллиметре,при освещении ее светом с длиной волны 720нм

Физика

каккой наибольший порядок спектора можно наблюдать в дифракционной решетке, имеющей 500штрихов на миллиметре,при освещении ее светом с длиной волны 720нм

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