Каковы различия в упралении в Афинах и в Древнем Египте ? Какое государство кажется вам более справедливым? Можно ли считать Афинское государство  во времена Перикла образцовым? Какая часть населения Афин не принимала участия в...

Гость: Гость:

Тем что в Афинах управляло Народное Собрание,а в Египте фараон. Справедливо в Афинах т.к там был суд и человека могли помиловать.А в Египте всё рашал фараон и он мог ошибаться...Конечно можно назвать Афины образцовыми т.к при нё м были упразднены многие вопросы касающиеся внутренней и внешней политики.Не могли учавствовать те люди которые не понимали в политике и чужеземцы.