провести морфологический разбор словоформ шествовал,не глядя,продолжавший,обогнал, прицелившись,притаившегося.
Русский язык
провести морфологический разбор словоформ шествовал,не глядя,продолжавший,обогнал, прицелившись,притаившегося.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Шествовал-гл.(что делал?) 2.Н.ф.-шествовать(нес.в,1спр,неперех,невозвр,в Изъяв.накл,в пр.вр,ед.ч,м.р.) 3.(Что делал?)шествовал.Сказуемое. 1.Не глядя-дееприч.(как?) 2.Н.ф.-глядеть(невозвр,перех,нес.в,неизм.) 3.(Как?)не глядя.Обстоятельство. 1.Продолжавший-прич.(какой?) 2.Н.ф.-продолжавший(действ,пр.в,н.в,невозвр,И.п,ед.ч,м.р.) 3.(Какой?)продолжавший.Определение. 1.Обогнал-гл.(что сделал?) 2.Н.ф.-обогнать(с.в,2спр,перех,невозвр,изьяв.накл,пр.в,ед.ч,м.р.) 3.(Что сделал?)обогнал.Сказуемое. 1.Прицелившись-дееприч.(что сделав?) 2.Н.Ф.-прицелиться(возвр,неперех,с.в,неизм.) 3.(Что сделав?)прицелившись.Обстоятельство. 1.Притаившегося-прич.(какого?) 2.Н.ф.-притаившийся(действ,пр.в,с.в,возвр,Р.п,ед.ч,м.р.) 3.(Какого?)притаившегося.Определение.
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