Представление числа в виде произведения 10 букв

Математика
Представление числа в виде произведения 10 букв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
представление числа в виде произведения-это два числа, при умножении которых получается исходное число например: чтобы представить число 54 в виде произведения, имеем следующие варианты чисел 27х2 9х6 3х18 1х54
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