парашютист масса которого 70 кг равномерно опускается на землю чему равна сила сопротивления воздуха, действующая на парашют?

Физика
парашютист масса которого 70 кг равномерно опускается на землю чему равна сила сопротивления воздуха, действующая на парашют?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сила сопротивления воздуха, действующая на парашют равна весу парашютиста Fc=mg=70*10=700 H
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