Правление сельхозкооперативапредъявило в суд иск дерекции заповедника о взыскании в пользу кооператива суммы ущерба, нанесенного грызунами обитающими в заповеднике. Дерекция от иска отказалась, мотивируя это тем, что нельзя нес...

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Откажет,то что заповедник несёт ответственность только за охрану и он не обязует ответственность за их поведение и т.п...К примеру охранник охраняет ювелирный магазин,покупатель разбил к примеру что то из имущества ювелирного магазина,значит администрация должа выяснить сама,а охранник всего то должен охранять от грабежей или вооружённого нападения...Он только имеет право нанести силу и всё...